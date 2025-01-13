13/01/2025 17:24

東亞(00023):今年恒指目標24800點，人民幣看法中性

《經濟通通訊社13日專訊》東亞銀行(00023)高級投資策略師陳偉聰在記者會上指出，參考過去5年恒指的平均預測市盈率為10.9倍，認為只要中美關係未有急劇惡化，再配合利率下行周期，以及中央政府顯著上調赤字率目標，恒指估值料續呈均值回歸趨勢，故給予預測市盈率目標10.8倍，對應今年恒指目標水平24800點；今年上半年恒指目標波幅區間則料在18000至22500點。



陳偉聰續稱，較看好內地消費、互聯網、公用、本港及國際金融板塊；高收益、盈利增長穩定、價值型的國企股。不過陳偉聰建議投資者欲規避中美貿易衝突風險，應盡量避開航運、港口、原材料等板塊。



*油價料下跌緩通脹，美股表現仍將較好*



該行預測，美國對中國所實施關稅幅度未必過於激進，且預期中國已有應對措施，或是中美博弈將轉以談判和協商形式進行。因此，東亞銀行高級投資策略師黃燕娥指出，對於首季人民幣貶值看法相對市場而言中性，由於人行可見採取措施防止幣值大幅下跌。



東亞銀行首席投資策略師李振豪亦預期，美國通脹率不會因關稅大幅上升，因為在關稅以外，預期特朗普上台後，會紓緩俄烏局勢，釋放石油供應，令油價下跌，有助緩和通脹。



李振豪指出，特朗普效應、全球多極化、滯脹風險將是主宰未來資產市場走勢的主要因素。在「紅色浪潮」及「美國優先」政策下，預期美股表現將較好，今年首季標普500指數預測區間為6178至6335點，但亦稱或有近10%潛在跌幅。他預期美股醫療護理、非必需品、科技、物料及工業料表現較好。他指出，在特朗普就職美國總統後首段短線應以分散投資為主，及後有序提升風險胃納。(rh)



