13/01/2025 18:00

【亞洲金融論壇】林毅夫：中國經濟規模最快2030年或超越美國

《經濟通通訊社13日專訊》世界銀行前高級副總裁兼首席經濟師林毅夫在港出席亞洲金融論壇時表示，中國當前面臨經濟下滑壓力，應妥善應用好財政政策空間及貨幣政策空間，相信2025年維持5%增長是完全有可能的



林毅夫30年前提出，中國經濟規模可於2030年左右、2035年前超越美國，他最新認為，即使中國經濟每年增長從過去9%降至目前約5%，但美國經濟增長也由3.5%降至2.5%。若走勢持續並按目前市場匯率計，中國最快在2030年左右將可超越美國。



林毅夫認為，短期要支持消費，包括近期當局提出多項以新換舊、補貼電子產品消費的措施，相關效果料今年上半年將表現出來。長期而言，經濟發展須不斷提高生產的水平，技術、產業和生產力要不斷提升，才能就業增加、收入增加及消費增加。



他續指，中國當前經濟增幅較過往9%至10%年均增長為低，但若與其他經濟體相比，不單增速依然較高，亦繼續貢獻世界增長約30%。(bi)