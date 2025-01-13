13/01/2025 19:39

《再戰明天》日本央行副總裁發表講話，美國公布PPI

《經濟通通訊社13日專訊》日本央行副總裁發表講話，及美國公布PPI，料為周二（14日）市場焦點。



*歐洲央行執委發表講話，碧桂園公布業績*



各國重要經濟活動方面，日本央行副總裁冰見野良三舉行記者會，周二本港時間9:30am，冰見野良三在與當地領導人的會議上發表講話。3:00pm，中國人民銀行副行長宣昌能、國家外匯管理局副局長李斌就金融支持經濟高品質發展舉行記者會。3:35pm，歐洲央行執委連恩(兼首席經濟學家)在歐洲央行、法國央行和香港金管局聯合主辦的會議上發表講話，會議主題為「歐洲、亞洲和演變中的全球經濟」。4:00pm，歐洲央行管委霍爾茨曼在中東歐金融會議上致開幕詞。4:30pm，英倫銀行副總裁布里登在金融穩定法論壇上發表演講，主題為「金融穩定和大而不能倒」。



數據方面，周二7:50am（本港時間．下同），日本公布11月國際收支經常帳餘額，料由24569億日圓升至26525億日圓。9:30pm，美國公布12月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.4%，年率升幅料由3%擴大至3.5%。



在本港，明日公布業績的公司有:碧桂園(02007)等。



另外，周三（15日）美國及英國將公布12月消費者物價指數(CPI)。周四（16日）韓國央行公布議息結果。周五（17日）中國將公布去年全年國內生產總值(GDP)，同日發布12月房價、工業增加值和零售銷售等數據。(wa)