13/01/2025 10:59

【亞洲金融論壇】余偉文對人行支持香港金融中心發展措施表示感謝

《經濟通通訊社13日專訊》香港金管局總裁余偉文對人民銀行行長潘功勝宣布，會鼓勵更多企業來港上市及發債，以及將更多外匯儲備配置來港表示感謝。



余偉文表示，已和人行商討一段時間，與香港及內地監管機構有溝通，上月與銀行公會訪京已和人行敲定細則，料很快可落實潘功勝所宣布一系增強離岸人民幣市場流動性、優化擴容債券通安排、以及其他利商便民措施。



*料措施快將落實*



余偉文指出，金管局會推出人民幣貿易融資安排，會用貨幣互換協議，設立總額1000億元人民幣，包括1個月、3個月至最長6個月貿易融資，利率將會參考在岸人民幣利率，一般較低及穩定，對銀行提供貿易融資有助，下月底或之前會推行。



他亦稱，會優化擴容南向通，明日起延長結算，由下午三點半延至四點半；幣種方面，明日起會由現時的人民幣及港元擴至其他幣種，讓更多金融機構可參與。



其餘措施包括擴大合資格機構投資者可參與南向通範圍，引進非銀行類金融機構，已達成初步共識，適時會作公布。推動離岸人民幣回購，可將在岸債作抵押品，在香港回購，1個月內會落地，他認為，機構可開通以在岸債取得離岸流動性渠道，盤活手頭債券，加強國際投資者投資在岸債券誘，同時推進跨境債券回購業務進一步開放，讓國際投資者利用在岸債券取得流動性，再調至香港。



至於債券通債券可作為場外結算公司作抵押品，今日起可在互換通作抵押品，將來可在港交所底下，作為場外結算的抵押品，可節省投資者佔用現金成本，有效盤活境外投資者在岸債券存倉，預計今年首季可實施。(rh)