13/01/2025 18:31

《國企紅籌》靈寶黃金：新年致辭內容屬未經審計財務資料

《經濟通通訊社13日專訊》靈寶黃金(03330)澄清，對於公司微信公眾號中一篇新年致辭提到公司2024財年的業績預計創新高等字眼，公司稱新年致辭所載的是未經審計綜合財務資料，而發布新年致辭是公司慣例，涉及相關的內容均仍在審計當中。



公司續稱，截至本公告披露日，審計工作仍在進行中，暫時還沒有經審計的財務業績。公司與管理層確認按照在2024年10月的正面盈利預告的基礎上，合理預計集團2024財年的收入較去年同期有所增長，但要等待核數師審計和董事會審批後才能確認。



公司確認，並不知悉有任何為避免公司證券出現虛假市場而須公布的資料，亦不知悉有任何須予以披露的內幕消息。(rh)