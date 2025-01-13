13/01/2025 11:23
《港元利率》拆息連續三日全線向下，一個月期四連跌創逾兩個月低
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息連續三日全線向下，其中，隔夜息再跌27基點，低見3.6厘，為去年11月22日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌四天，報4.05393厘，為去年11月7日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息微降至4.05405厘，創逾三個半月新低，六個月及一年期分別跌至4.06917厘和4.0706厘。
港元匯價今早在7.7845-7.7876之間上落，最新報7.7852。
美國最新就業數據強勁，令市場對聯儲局減息憧憬降溫，美股上周五顯著受壓，恒指今早低開146點後，曾高見18929點，之後沽壓增加，暫時最多跌392點，見18671，最新仍跌237點，報18827。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息微降至4.05405厘，創逾三個半月新低，六個月及一年期分別跌至4.06917厘和4.0706厘。
港元匯價今早在7.7845-7.7876之間上落，最新報7.7852。
美國最新就業數據強勁，令市場對聯儲局減息憧憬降溫，美股上周五顯著受壓，恒指今早低開146點後，曾高見18929點，之後沽壓增加，暫時最多跌392點，見18671，最新仍跌237點，報18827。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.6
|-27.262
|一周
|3.84857
|-8.953
|兩周
|3.91911
|-6.881
|一個月
|4.05393
|-4.036
|兩個月
|4.05191
|-4.523
|三個月
|4.05405
|-4.631
|六個月
|4.06917
|-2.654
|一年
|4.0706
|-2.511
資料來源：香港銀行公會