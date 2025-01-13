13/01/2025 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.6 -27.262 一周 3.84857 -8.953 兩周 3.91911 -6.881 一個月 4.05393 -4.036 兩個月 4.05191 -4.523 三個月 4.05405 -4.631 六個月 4.06917 -2.654 一年 4.0706 -2.511

《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息連續三日全線向下，其中，隔夜息再跌27基點，低見3.6厘，為去年11月22日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌四天，報4.05393厘，為去年11月7日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息微降至4.05405厘，創逾三個半月新低，六個月及一年期分別跌至4.06917厘和4.0706厘。港元匯價今早在7.7845-7.7876之間上落，最新報7.7852。美國最新就業數據強勁，令市場對聯儲局減息憧憬降溫，美股上周五顯著受壓，恒指今早低開146點後，曾高見18929點，之後沽壓增加，暫時最多跌392點，見18671，最新仍跌237點，報18827。(cl)資料來源：香港銀行公會