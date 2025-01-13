13/01/2025 08:55

《市場展望》LGT：全球增長前景樂觀，主要風險為美關稅及通脹

《環富通基金頻道13日專訊》LGT皇家銀行（亞太區）分享其對2025年全球和亞洲主要市場的經濟前景以及投資策略的見解。LGT皇家銀行亞太區首席投資策略師Stefan Hofer表示，整體上，預期今年全球市場將持續波動，但具有實現正增長潛力。受利率下降和科技投資熱潮支撐，風險資產表現樂觀。2025年開始之際，LGT的核心預測為美國股市、全球資訊科技、醫療保健、工業及美國金融股的表現均將優於大市，主要風險則來自美國增加關稅對國際貿易帶來衝擊，導致通脹可能在下半年升溫。



*美國經濟有望保持強韌，日股將有良好表現*



美國經濟於2023至2024年並沒有像預期般陷入衰退，到2025年亦有望繼續保持強韌。新政府上任後料將下調企業及家庭所得稅，並實施廣泛的放寬監管政策，此舉或令美國與其他國家的經濟增長差距擴大，推動美國資產表現一枝獨秀及美元保持強勢。美國所面對的主要風險為經濟會否過熱，令通脹在下半年重燃，迫使聯儲局暫停減息甚至重新加息。



日本已擺脫數十年來的通縮困境，物價持續上揚。該國目前的薪酬增長領先於消費者物價指數(CPI)，有助緩和物價上漲對家庭的經濟影響。出口方面，日圓疲弱有利提升出口商的盈利增長；若美國增加關稅，日本可望免受其中的影響，但仍難逃中國對日本出口需求下降的影響。整體而言，日本股市在2025年將有良好表現。1美元兌日圓匯率若高於145日圓水平，則日圓幣值被低估，並預料當局將出手干預以穩定匯價。



*印度結構性增長趨勢穩固，中國面對特朗普加徵關稅風險*



印度的結構性增長趨勢依然穩固，預計2025年及2026年的實際GDP增長率將至少達6%，主要受惠於基礎設施投資的大幅增長以及多項貨幣和民政改革的積極推動，為未來增長奠定堅實基礎。印度市場的主要風險在於股市估值相對其他市場偏高，因此更容易受市場調整所影響。



中國在2024年實行的貨幣、財政和房地產市場支持措施步伐加快，為2025年樓價企穩創造條件，從而改善消費者情緒，提振內需。然而，貿易前景的不確定性以及美國候任總統特朗普加徵關稅的幅度構成主要風險。若對所有中國輸美商品加徵10%的全面關稅，美國CPI或將在12個月內上升100個基點，將令美國貨幣政策更為複雜，並對其經濟增長不利。



*對歐洲資產持謹慎態度，料泰國經濟略有改善*



歐洲目前面臨多重挑戰，包括盈利增長乏力、各國政治分歧以及勞動生產力低迷。然而，倘若2025年俄烏戰事結束，歐洲有望獲得可觀的和平紅利。在新的一年開始之際，對歐洲資產持謹慎態度，但同時注意到，歐洲央行相比聯儲局有更大的減息空間。



泰國經濟增長過去幾年來持續低迷，但預計在寬鬆的財政和貨幣政策推動下，於2025年將略有改善。此外，政府正積極爭取更多外國直接投資，並致力維持旅遊業增長，旅遊業依然是泰國經濟的一大亮點。



*集中投資美日印股，靈活配置投資級及高收益債券*



2025年1月，LGT的核心投資配置將集中於美國、日本和印度股市。在行業或板塊方面，看好醫療保健、美國金融、創新和科技主題、工業以及美國中小型股。固定收益方面，建議投資者靈活配置投資級債券以及評級較高的高收益債券。此外，持續看好私募市場的投資機遇。(wa)