13/01/2025 08:43

【大國博弈】IMF：美國關稅威脅推高全球利率，中國經濟迎挑戰

《經濟通通訊社13日專訊》國際貨幣基金(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)上周六(11日)表示，美國當選總統特朗普的關稅威脅已經推高全球較長期借貸成本。 IMF去年10月預計今年全球經濟料增長3.2%，並將在本月17日的最新《世界經濟展望》報告中進行更新。格奧爾基耶娃暗示總體數字不會變化太大，但存在明顯分化。她說，「美國的表現比IMF之前預期的要好很多，相比之下，歐盟有些停滯，印度有點疲軟，而中國正面臨通縮壓力和內需低迷的挑戰。」



格奧爾基耶娃指出，即將上任的特朗普政府的貿易政策不確定性加劇全球經濟逆風，並且實際表現為全球的長期利率走高，這發生在短期利率已下降的情況下，是一種非常不尋常的組合。「鑑於美國經濟的規模和角色，全球對新一屆美國政府的政策方向有濃厚興趣，特別是在關稅、稅收、放鬆監管和政府效率方面；美國貿易政策對融入全球供應鏈的國家和地區的影響將最為嚴重，包括許多中等經濟體和亞洲地區。」她說。



格奧爾基耶娃表示，美元走強，可能導致新興市場經濟體，尤其是低收入國家的融資成本上升；上周五(10日)公布的重磅就業報告等美國經濟數據表明，聯儲局有條件等待更多數據再進一步下調基準利率。(ry)