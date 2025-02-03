13/01/2025 09:10

【大國博弈】美國最高法院暗示可能維持TikTok禁令

《經濟通通訊社13日專訊》據《彭博》報道，美國最高法院法官暗示，他們可能支持針對TikTok 的「不賣就禁」法案，即字節跳動如果不能在1月19日前出售該視頻應用程式，美國將封殺TikTok。



當地時間1月10日，在美國最高法院舉行了一場時長超兩個半小時的口頭辯論後，多家美媒當天普遍報道認為，最高院似乎傾向於維持TikTok禁令。《華盛頓郵報》指出，多數法官暗示對「美國國家安全的關切」凌駕於企業和內容創作者的言論自由權利之上。幾位大法官認為，法案的重點不是言論內容，而是TikTok母公司--字節跳動與中國政府有的密切聯繫。



美國最高法院可能在本周就該法案是否按計劃生效做出決定。如果維持「不賣就禁」法令，意味著TikTok的1.7億美國用戶將迎來一段動盪時刻。字節跳動迄今仍堅稱不會考慮出售，中國外交部發言人此前曾表示，如果所謂「國家安全」的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言。中國商務部新聞發言人也表示，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業。(ry)