13/01/2025 14:41

《行業數據》中汽協：去年汽車產銷創新高，新能源車產銷增逾三成

《經濟通通訊社13日專訊》中汽協數據顯示，2024年汽車產銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，產銷量再創新高，繼續保持在3000萬輛以上規模。去年末汽車企業庫存量為110.6萬輛，同比下降3.9%，庫存壓力較2023年有所緩解，總體庫存處於合理水平。



*12月新能源汽車銷量同比增長34%*



單月看，去年12月汽車產銷分別完成336.6萬輛和348.9萬輛，產量環比下降2%，銷量環比增長5.2%，同比分別增長9.3%和10.5%。其中，新能源汽車產銷分別完成153萬輛和159.6萬輛，同比分別增長30.5%和34%，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的45.8%。



新能源汽車產銷去年分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個百分點。其中，純電動汽車銷量佔新能源汽車比例為60%，較去年下降10.4個百分點；插混汽車銷量佔新能源汽車比例為40%，較去年提高10.4個百分點。



另外，去年12月汽車出口50.4萬輛，環比增長2.9%，同比增長1.1%。2024年全年汽車出口585.9萬輛，同比增長19.3%。(ry)