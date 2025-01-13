13/01/2025 15:47
《行業數據》中汽協預計今年汽車銷量3290萬輛，同比增近5%
《經濟通通訊社13日專訊》中汽協副總工程師許海東今日發布了《2025年中國汽車市場整體預測報告》，預計今年全年中國汽車總銷量為3290萬輛，同比增長4.7%。
許海東表示，汽車產業2025年共有五大有利因素，分別為宏觀政策活力加速釋放；「兩新」政策持續發揮作用；新能源免購置稅政策延續；海外市場空間持續擴大；供給側改革成效顯著。
中汽協預計2025年中國汽車總銷量為3290萬輛，同比增長4.7%。其中，乘用車銷量為2890萬輛，同比增長4.9%；商用車銷量為400萬輛，同比增長3.3%；新能源汽車為1600萬輛，同比增長24.4%；出口銷量為620萬輛，同比增長5.8%。(ry)
許海東表示，汽車產業2025年共有五大有利因素，分別為宏觀政策活力加速釋放；「兩新」政策持續發揮作用；新能源免購置稅政策延續；海外市場空間持續擴大；供給側改革成效顯著。
中汽協預計2025年中國汽車總銷量為3290萬輛，同比增長4.7%。其中，乘用車銷量為2890萬輛，同比增長4.9%；商用車銷量為400萬輛，同比增長3.3%；新能源汽車為1600萬輛，同比增長24.4%；出口銷量為620萬輛，同比增長5.8%。(ry)