13/01/2025 12:06

【聚焦數據】中國去年原油進口同比降2%，鐵礦砂及其精礦增5%

《經濟通通訊社13日專訊》中國海關總署數據顯示，中國去年累計原油進口55341.5萬噸，同比降1.9%。12月成品油出口373.9萬噸；全年累計成品油出口5813.7萬噸，同比降7.2%。12月成品油進口329.4萬噸；全年累計成品油進口4823.3萬噸，同比增1%。12月煤及褐煤進口5234.6萬噸；全年累計煤及褐煤進口54269.7萬噸，同比增14.4%。12月天然氣進口1155.8萬噸；全年累計天然氣進口13169.2萬噸，同比增9.9%。



去年全年，鐵礦砂及其精礦進口123654.6萬噸，同比增4.9%。12月未鍛軋銅及銅材進口55.9萬噸；全年累計未鍛軋銅及銅材進口568.4萬噸，同比增3.4%。12月銅礦砂及其精礦進口252.2萬噸；全年累計銅礦砂及其精礦進口2811.4萬噸，同比增2.1%。12月未鍛軋鋁及鋁材出口50.6萬噸；全年累計未鍛軋鋁及鋁材出口666.5萬噸，同比增17.4%。12月鋼材出口972.7萬噸；全年累計鋼材出口11071.6萬噸，同比增22.7%。12月稀土出口3326.2噸；全年累計稀土出口55431.1噸，同比增6%。(jq)