13/01/2025 16:52

【聚焦人幣】人幣即期收升守7.33，人行將提高外儲在香港配置

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3314，較上個交易日4時30分收盤價升12點子，止三連跌，創1月7日以來近一周新高，全日在7.3302至7.3323之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升93點子，報7.3529。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1885，較上個交易日升6點子，創1月7日以來近一周新高，和市場預測偏離擴至逾1550點。



市場人士指出，近期監管動作不斷，除了喊話，中國人行今日全面上調企業和金融機構跨境融資宏觀審慎調節參數至紀錄新高。此舉有利於資金回流，但顯效需要一定時間，維穩匯市的關鍵還得是中間價。



對人民幣而言，如果中間價不動，人民幣即期已經到交易區間下限，基本跌無可跌。而平安證券首席經濟學家鐘正生也指出，中間價持穩是會造成兩個問題：一是貶值預期持續存在，外匯市場「囤匯盤」大量積累；二是人民幣對一籃子貨幣匯率大幅升值，對出口有潛在不利影響。



此外，人行行長潘功勝出席在港舉行的亞洲金融論壇，表示將採取多項舉措，鞏固提升香港國際金中心地位，下一步有四個重點方向，包括支持資本市場發展，持續深化兩地金融市場互聯互通；支持更多優質企業在港上市和發行債券，深化粵港澳大灣區金融合作；大幅提高國家外匯儲備在香港的資產配置比例；做大做強香港離岸人民幣樞紐地位。



東方金誠首席宏觀分析師王青稱，近期穩匯市政策工具頻出，與人行近期再度強調「三個堅決」一起，向市場傳達更加明確有力的穩匯率政策立場，「如果未來出現人民幣匯率背離基本面的急漲急跌情況，監管層穩匯市工具還會及時出手。」(jq)