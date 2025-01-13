13/01/2025 10:42

【聚焦人幣】人行上調參數至新高，分析指穩匯率仍主要靠中間價

《經濟通通訊社13日專訊》人民銀行、國家外匯管理局今日將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5上調至1.75，創歷史新高。不過，市場人士認為，此舉更多是信號意義，維穩匯率仍多靠中間價。



跨境融資宏觀審慎調節系數上調，意味著未來企業和金融機構跨境融資的上限是上升的，有助於增加跨境資金的流入，助力緩解人民幣貶值壓力，同時也會提高宏觀槓桿率。市場人士指出，調升參數與調整外匯存款準備金率、外匯風險準備金率的用意是一致的，均是在形成單邊升貶值之際出手干預的重要手段。



東方金誠首席宏觀分析師王青稱，近期穩匯市政策工具頻出，與人行近期再度強調「三個堅決」一起，向市場傳達更加明確有力的穩匯率政策立場。如果未來出現人民幣匯率背離基本面的急漲急跌情況，監管層穩匯市工具還會及時出手。



瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰認為，人行此舉信號效應比較大，穩匯率手段仍然以中間價為主。在匯率面臨較大單邊壓力的關口，人行繼續釋放穩定匯率信號，但由於境內融資成本較低，該政策實際對資金流和匯率影響較為有限。



上周美國公布的非農數據大幅向好，美指和美債收益率均明顯上行，中美10年期國債息差擴大至314個基點創新高，人民幣面臨的外部壓力進一步增大，而上周人民幣即期匯價不斷逼近交易區間下限，如果不出台進一步的措施，即期匯價的彈性將進一步下降。(sl)