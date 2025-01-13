18,818.08
-246.21
(-1.29%)
18,839
-276
(-1.44%)
高水21
6,823.95
-74.20
(-1.08%)
4,214.75
-46.07
(-1.08%)
697.24億
3,159.09
-9.43
(-0.298%)
3,720.88
-11.60
(-0.311%)
9,798.96
+3.02
(+0.031%)
2,020.06
-6.21
(-0.31%)
94,238.5800
-306.4900
(-0.324%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0597
澳元最佳客戶買入價
4.8052
歐元最佳客戶買入價
7.9927
英鎊最佳客戶買入價
9.5088
日圓最佳客戶買入價
4.9540
恒生指數
18,818.08
-246.21
(-1.29%)
期指
高水21
18,839
-276
(-1.44%)
國企指數
6,823.95
-74.20
(-1.08%)
科技指數
4,214.75
-46.07
(-1.08%)
大市成交
697.24億
股票
601.86億
(86.320%)
窩輪
34.93億
(5.010%)
牛熊證
60.45億
(8.670%)
即時更新：13/01/2025 11:13
可賣空股票總成交
1,270.17億
主板賣空
209.69億
(16.509%)
更新：10/01/2025 16:59
上証指數
成交：2,579.09億
3,159.09
-9.43
(-0.298%)
滬深300
3,720.88
-11.60
(-0.311%)
深証成指
9,798.96
+3.02
(+0.031%)
MSCI中國A50
2,020.06
-6.21
(-0.31%)
比特幣
資料由Binance提供
94,238.5800
-306.4900
(-0.324%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0597
澳元/港元
最佳客戶買入價
4.8052
歐元/港元
最佳客戶買入價
7.9927
英鎊/港元
最佳客戶買入價
9.5088
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9540
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

10
一月
啟德 AIRSIDE｜《KYUBI X SQUID GAME 2》Popup Store 強勢登陸啟德 AIRSIDE —— 4 米高木頭娃娃 Young-Hee 打卡裝置 啟德 AIRSIDE｜《KYUBI X SQUID GAME 2》Popup Store 強勢登陸啟德 AIRSIDE —— 4 米高木頭娃娃 Young-Hee 打卡裝置
大型盛事 商場活動
啟德 AIRSIDE｜《KYUBI X SQUID GAME 2》Popup Store 強勢登陸啟...
推介度：
10/01/2025 - 05/02/2025
免費
14
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿！ 銅鑼灣維多利亞公園｜新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿！
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣維多利亞公園｜新一屆香港花卉展覽主題『秋英』以最旺盛的生命力綻放英姿！
推介度：
14/03/2025 - 23/03/2025
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00700 騰訊控股09988 阿里巴巴－Ｗ00388 香港交易所00941 中國移動00981 中芯國際00005 滙豐控股
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

狂人威脅吞併別國領土，意欲何為？

10/01/2025 08:12
大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54
貨幣攻略
說說心理話
聖誕新年特輯
Watch Trends 2024
北上食買玩
Art Month 2024
秋天養生食療
山今養生智慧
輕鬆護老
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
星光大道首次！Pink Yoga正接受報名
期貨期權
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet全新Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
4.8052
電匯客戶賣出
4.7899
更新：13/01/2025 11:10:05
即將公佈經濟數據
印度-消費者物價指數(年率)
即將公佈
13/01/2025 18:30
前值
5.48%
市場預測
5.30%
印度-出口(年率)
即將公佈
14/01/2025
前值
-4.80%
市場預測
--
貴金屬
XAU 黃金現貨
2,686.2100
-4.4300
-0.165%
XAG 白銀現貨
30.2382
-0.2040
-0.670%
更新：13/01/2025 11:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處