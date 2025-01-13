13/01/2025 14:18

【數據解讀】機構料中國出口短期保持強勁，重點關注特朗普關稅

《經濟通通訊社13日專訊》中國2024年12月以美元計價出口、進口增速均超預期，其中出口同比增10.7%，遠勝預期的7.3%，進口由跌3.9%轉為增1%，創7月以來五個月新高；全年計，出口增5.9%，進口增1.1%，貿易順差9921.6億美元創歷史新高。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，2024年12月中國出口增長保持強勁，主要因為出口商預計2025年存在貿易戰風險，因此提前出口以避免被加徵更高的關稅。他認為，在強勁出口和宏觀政策寬鬆助力下，中國經濟增速將趨穩；接下來需要重點關注未來幾周美國政策舉措以及中國政府如何回應。



*凱投宏觀：若美徵60%關稅或拖累中國GDP降0.5%*



凱投宏觀中國經濟學家黃子淳表示，由於美國進口商在關稅上調前繼續囤積中國商品，預計未來幾個月中國出口將保持強勁。但隨著特朗普政府將關稅威脅付諸行動，今年晚些時候中國出口可能會減弱。去年12月中國進口增速也出現反彈，短期內可能會進一步回升，因中國財政支出加快將推動對工業品的需。



他並認為，如果特朗普政府兌現其競選時的「威脅」--對所有中國商品徵收60%關稅，若人民幣兌美元匯率貶值至8元以抵消不利影響，在這種情景下，估計中國出口將減少約3%，並帶動中國GDP下降約0.5%。(sl)