13/01/2025 15:54

《匯海威言－毛偉廉》全球不確定因素續升溫，料今年金價以升為主

《匯海威言》特朗普下周上任，他未來的經濟及政治布局，令全球資產配置出現了重大變化，主因是他的政策為市場帶來比去年更多不確定因素。這情況下，避險的黃金，其價格預計會繼續上升，也料金價在今年再創新高。



特朗普去年11月勝選前，投資者普遍預計今年美元下跌，因美國聯儲局在大選前預計今年有四次減息。但特朗普最終大比數獲勝，其全球關稅政策將推升通脹，令聯儲局在12月議息時，不得不將今年預計減息次數降為兩次，減息次數大降，自然刺激美元上升，因此美元匯價自11月至今一直上升，導致非美貨幣受壓。但金價卻仍然高企，雖然曾在11月初特朗普勝選後出現過200多美元回落，但很快便回升。即使上周五晚公布的12月非農業新增職位大幅造好，又再降低了聯儲局1月29日減息預期，令美元進一步上升，非美貨幣大幅下跌，但金價只下跌10美元左右，上周五收在2689美元，更以一支頗長的陽燭收市，反映金價在美元強勢下依然強勁。



今年金價依然看漲，預計再創新高，主因是五個不確定因素，料避險情緒繼續支持金價上升。



一：地緣政治仍然緊張，甚至會加劇



以色列大致上已控制了加沙，大型戰爭爆發機會下降，看似平靜，但敘利亞剛換了一個軍力甚弱的新政權，敘利亞擁有石油資源，而特朗普一向比拜登更支持以色列，因此不排除以色列會揮軍入侵脆弱的敘利亞。而伊朗方面，雖然伊朗目前的執政黨較親美，但特朗普對伊朗的手段比拜登更強硬，也不排除特朗普上任後，會對伊朗作出更多軍事行動，令中東局勢更緊張。俄烏戰爭方面，特朗普承諾在他上任後會馬上終止戰爭，所以在11月6日特朗普勝選後，金價曾顯著下跌，但隨後又回升，主因是市場冷靜了，認為即使俄烏戰爭結束，全球還有許多個戰爭火頭。至於特朗普能否結束俄烏戰爭，市場仍抱懷疑態度，要結束戰爭，特朗普需要完全終止對烏克蘭的軍事支援，一旦結束，一直得到龐大利益的軍工複合體（軍工廠＋國會議員）將會完全失去利益，特朗普能否承受到這班利益持份者的壓力，市場對此仍抱懷疑態度。但無論如何，即使特朗普最終真的斷絕軍事支援，料金價只有短暫的回吐，因為全球仍有多個地緣政治升溫的火頭。



二：美股泡沫已久，或出現大調整



上月公布的美國第三季GDP增長有3.1%，經濟增長不過不失，但美股指數在去年不斷創新高，12月更創下歷史高點，美股在經濟並不強勁下仍屢創新高，反映美股升至泡沫水平。多個訊號顯示美股將出現大型調整，例如美國債息倒掛了超過兩年，顯示經濟衰退隨時來臨，加上巴菲特指數顯示美股價值目前處於嚴重高估的水平，令市場擔心美股泡沫隨時爆破。過去一年，美股一直出現了多個好消息，令投資者以摸著石頭過河的心態去繼續買美股，直至壞消息出現才平倉離場。最近的好消息是特朗普降低企業稅至15%，刺激了美股再創新高。壞消息何時出來暫未知道，不過最近的美國10年期債息升近5%，上周五收在4.762%，對財政狀況脆弱的地區銀行增添不少壓力，提升了倒閉潮再現的風險，所以要密切留意地區銀行股價變動，若然地區銀行爆煲潮出現，或可能引發美股大跌。過去當美股大跌，都會引發日圓拆倉，令日圓大升。而黃金方面，每當美股大跌時，金價在初階段會下跌，因避險資金先湧入美元，之後聯儲局會宣布一系列寬鬆政策去救市，金價就會大升。



三：關稅問題



美國向全球加徵關稅，將推升全球通脹，黃金也是抗通脹資產之一。過去曾有黃金不能抵抗通脹的例子，但今時今日，雖然黃金沒有利息回報，但近年黃金價值提升了不少。過去金價走高，主要受到飾金需求上升帶動，而近年需求主要來自多國央行增持及市場投資需求。雖然聯儲局自9月已減了1厘息，美元利率現為4.5厘，仍比無息的黃金高很多，但黃金去年表現是升值27%，而美元指數DXY去年全年只上升6%，這反映出市場對美元的信心有一定程度的下降，信心下降相信是美國的外債近年迅速增加，市場擔心美國已進入了債務黑洞，導致避險資金大量流入黃金。



四：去美元化進程正加速



金磚十國今年再加多九個夥伴國，金磚組織的經濟規模目前佔全球GDP總值41%以上，所以這個組織致力去美元化對美元的影響力不能忽視。市場靜待金磚支付系統(Brics Pay)何時推出，很可能在今年內推出，一旦推出，美元需求勢有一定程度的下降。



五：大國博弈進一步惡化



特朗普聲稱要佔領屬於丹麥的格陵蘭，並表示不排除採取軍事行動。據傳媒報道的描述，是美國想佔有格陵蘭島內的豐富石油資源，但其實美國最想要的，是格陵蘭連接的北冰洋內蘊藏的豐富稀土礦產，稀土對軍事、科技及潔淨能源等發展是相當重要的物料。美國從不缺乏石油，最缺乏的是稀土資源，目前全球最大稀土生產國是中國。近10年，中俄兩國積極合作在北冰洋開採稀土資源，最觸動特朗普神經的，是去年10月中俄海軍首次在北冰洋進行聯合軍演，這凸顯了中俄想展示在北冰洋的軍事力量，爭取北冰洋的話事權。所以，特朗普動了佔領格陵蘭的念頭，目的都是想在北冰洋與中俄爭奪稀土資源及話事權。而加拿大北部也位處北冰洋，因此可以理解到，為何美國要將加拿大併入美國。筆者認為，美國向丹麥採取軍事行動來奪取格陵蘭機會不大，北約由美國領導，也相信北約的介入機會也不高，最多只是在輿論上打嘴炮批評美國。丹麥是小國，難與美國抗衡，預計最終的結果，是丹麥同意讓美軍在格陵蘭建立大型海軍設施，這意味著美國與中俄兩國在北冰洋將有更埋身的博弈及衝突，預計北冰洋將會是美國與中俄新的博弈領域，這時地緣政治升溫也是自然的事。《博威環球業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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