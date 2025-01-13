13/01/2025 10:52

【亞洲金融論壇】李家超：香港將建設世界級黃金儲存設施

《經濟通通訊社13日專訊》第18屆亞洲金融論壇今明兩天(1月13-14日)舉行。行政長官李家超致辭時表示，香港作為國際金融中心，一直擁有聯通全球金融和投資的優勢，在「一國兩制」下，本港得到國家的強大支持，同時不斷擴大全球聯繫，令香港成為國際最重要的「超級聯繫人」和「超級增值人」。



李家超指，在探索新的增長領域方面，李家超表示，香港將建設世界級的黃金儲存設施，並增加保險、測試和認證以及物流等支持服務。最終，香港計劃創建一個擁有行業培訓的全方位黃金交易中心。在全球地緣政治快速變化中，香港的穩定性將為投資者提供一個安全的黃金儲存環境以及其他形式的財富管理。



*香港繼續是全球離岸人民幣業務中心*



李家超稱，香港繼續作為全球離岸人民幣業務中心，擁有世界上最大的離岸人民幣資金池，並在人民幣結算、融資和資產管理方面處於領先地位。香港提供了廣泛且受歡迎的人民幣產品和服務，全球約80%的離岸人民幣支付都在這裏處理。截至10月底，香港的人民幣存款達到1.1萬億元。



股市方面，去年香港股市升約18%，與前一年相比，平均每日成交額增長了26%。香港還成為世界第四大IPO市場，並在發展股市、改革以中小企業為重點的第二板市場方面取得了良好進展。此外，香港還增強了專業科技公司的上市制度，並實現了在惡劣天氣下的市場交易。



*領先的綠色和可持續金融中心*



李家超稱，香港是領先的綠色和可持續金融中心。2023年，香港安排的綠色和可持續債券總量達到300億美元，位居亞洲市場首位，佔該地區總量的37%。截至去年9月，香港已發行約230只ESG基金，管理資產超過1750億美元，價值較三年前增長了50%以上。就在上個月，香港推出了邁向全面採用國際財務報告準則可持續性披露標準的路線圖，為大型、對公眾負責的實體提供了明確的路徑，以在2028年前全面採用這些標準。(cl)