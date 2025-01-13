13/01/2025 09:44

【美國大選】杜魯多稱如果特朗普發動貿易戰，加拿大將以關稅回應

《經濟通通訊社13日專訊》加拿大總理杜魯多在周日(12日)播放的電視訪問中表示，如果美國候任總統特朗普把威脅付諸行動，在北美發動貿易戰，加拿大準備對美國加徵反制關稅。



他在節目中表示，加拿大政府不希望與美國新政府發生貿易戰，但如果美國對加拿大產品加徵關稅，加方將不得不採取報復行動。他認為特朗普在邊界上搞任何動作最終都會損害美國公民和美國就業機會。



根據美國商務部出口數據，加拿大購買的美國商品比任何其他國家都多，去年1至11月約為3200億美元。同期美國對加拿大的商品貿易逆差為550億美元。



此外，杜魯多表示，特朗普關於讓加拿大成為美國第51個州的嘲諷，分散了人們對更緊迫問題的注意力。(rc)