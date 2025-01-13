13/01/2025 10:10

【外圍經濟】不滿馬斯克薪酬，歐洲最大養老基金出售全部特斯拉股

《經濟通通訊社13日專訊》歐洲最大的養老基金Stichting Pensioenfonds ABP在第三季度出售所持有的全部特斯拉股份，價值5.71億歐元，部分原因是對馬斯克的薪酬待遇存在分歧。



Stichting Pensioenfonds ABP的發言人周日(12日)表示，對馬斯克的薪酬方案有異議。該基金在決定出售其投資時還考慮了成本、回報和負責任的投資要求。



此外，荷蘭媒體指出，公司的工作條件惡劣是ABP放棄特斯拉的原因之一。



上個月，馬斯克創紀錄的特斯拉薪酬方案再次被美國特拉華州法官駁回。該股票期權方案最初價值26億美元，到法官駁回時已飆升至560億美元。去年6月，ABP投票反對該薪酬方案，稱其存在爭議，而且薪酬過高。(rc)