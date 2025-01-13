13/01/2025 13:11

【外圍經濟】蘋果壞消息不斷，今年以來股價已跌5%

《經濟通通訊社13日專訊》2025年才剛開始不久，蘋果公司的壞消息接連不斷。在2025年的8個交易日中，蘋果有6個交易日在下跌，今年以來股價已經跌超過5%，最新市值3.58萬億美元。



此外，英國針對科技巨頭的反壟斷集體訴訟浪潮的首場庭審將於周一(13日)開始。蘋果面臨15億英鎊司法索賠，被指「濫用市場支配」，對從App Store下載的軟件收取過高且不公平的費用。除非在最後一刻達成和解，否則蘋果將在英國競爭上訴法庭迎接一場法律戰。



與此同時，上周五(10日)，Meta CEO朱克伯格接受採訪，大膽抨擊蘋果，指責他們創新乏力和壓榨其他人的利益。朱克伯格認為蘋果已經有一段時間沒有真正發明任何偉大的東西，僅僅依賴iPhone的銷售來維持業績，總有一天會被某個科技廠商擊敗，因為蘋果在產品創新這方面已經偏離正軌。



此前，美國獨立研究公司MoffettNathanson將蘋果的評級從「中性」下調至「賣出」，並給出188美元的目標價，意味著蘋果股價將較當前水平下跌約22%。(rc)