13/01/2025 14:47

【外圍經濟】花旗預期全球股市漲勢延續至今年，EPS增長10%

《經濟通通訊社13日專訊》花旗集團上周五(10日)表示，預計全球股市的漲勢將延續到2025年，因利率下降和通脹緩解將有助於支撐企業獲利。



花旗預測，作為全球股市表現指標的MSCI All Country World Index Local到今年年底將達到1140點，意味著與1月9日收盤價1035.46點相比，將有10%的上漲空間。花旗預計全球股市每股盈利(EPS)增長10%，略低於分析師一致預期的13%。



此外，花旗維持對美股的「增持」立場，表示特朗普的政策是不確定性的主要來源，因為關稅、減稅和放鬆監管將帶來有利有弊的經濟影響。



其他地區股市方面，花旗對新興市場維持「中性」看法，對澳洲和日本「減持」，對歐洲「增持」。(rc)