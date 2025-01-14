14/01/2025 17:00

《外圍焦點》堪薩斯城聯儲總裁發表講話，美國公布PPI

《經濟通通訊社14日專訊》非農就業數據引發市場對聯儲局利率預期的調整，並引發上周的拋售後，投資者昨日（13日）趁低買入。道指升358.67點或0.86%，報42297.12點；標普500指數升9.18點或0.16%，報5836.22點；但科技股下跌拖累納指表現，跌73.53點或0.38%，報19088.10點。港股方面，恆生指數收市報19219，升345點或1.8%，成交1577億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:00pm，堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁施密德在密蘇里州堪薩斯城中央交易所就經濟和貨幣政策前景發表講話。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布12月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.4%，年率升幅料由3%擴大至3.5%。(wa)