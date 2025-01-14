14/01/2025 07:50

《國金頭條》投資者趁低買入，美股反彈，道指漲逾350點

《經濟通通訊社14日專訊》非農就業數據引發市場對聯儲局利率預期的調整，並引發上周的拋售後，投資者周一（13日）趁低買入，推動道指和標普500指數反彈。



道指升358.67點，或0.86%，報42297.12點；標普500指數升9.18點，或0.16%，報5836.22點；但科技股下跌拖累納指表現，跌73.53點，或0.38%，報19088.10點。



華爾街市場人士指出，定於周三（15日）公布的美國12月CPI數據，將有助於投資者進一步了解美國的通脹壓力。摩根士丹利的Chris Larkin說：「本周通脹數據如低於預期，雖不會促使聯儲局本月降息，但可能有助於緩解部分看跌勢頭。」



*美匯指數創逾兩年新高*



市場預期聯儲局將暫停減息周期，美匯指數突破110關口，創下逾兩年新高。美元兌日圓基本持平報157.77，縮小了早些時候的跌幅。英鎊兌美元最多跌0.7%，報1.2103美元，為2023年11月以來最低水平。



英鎊已成為全球貨幣交易的關注焦點，因全球債券孳息率飆升對英國市場造成影響，英國10年期國債孳息率上升4個點子至4.879%，略低於上周2008年以來的高位4.925%。孳息率上升源於市場對通脹加劇擔憂，以及聯儲局減息可能性降低。



紐約期金跌1.31%，報每盎司2679.34美元。美元和美國國債孳息率的強勁表現，是金價回調的主要原因。



*油價升至5個月高位*



美國財政部公布對俄羅斯石油業的新一輪制裁，刺激油價升至5個月高位。紐約期油升1.83%，報每桶77.14美元；布蘭特期油升1.42%，報每桶80.90美元。(jf)