14/01/2025 15:40

【美國大選】市場變化：特朗普智囊憂通脹，欲逐月加關稅2-5%

《經濟通通訊社14日專訊》美媒引述知情人士透露，美國候任總統特朗普的經濟團隊正在討論逐月緩慢提高關稅，以循序漸進的方式增加談判籌碼，同時也盡力避免通脹飆升。



知情人士說，設想之一是制定累進關稅時間表，每月上調約2%至5%。這一方案也將需要依賴《國際緊急經濟權力法》賦予的行政權力。該建議還處於早期階段，也尚未提交給特朗普本人，這表明該方案正處於醞釀過程的初級階段。



不過，據指參與該計劃的顧問包括財政部長提名人貝森特(Scott Bessent)、將出任國家經濟委員會主任的Kevin Hassett以及被任命為經濟顧問委員會負責人的Stephen Miran。但三人未予置評。(jf)