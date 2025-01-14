14/01/2025 08:21

板塊/個股 新聞內容 晶片股：

中芯國際(00981)、

華虹半導體(01347)、

ASMPT(00522) 拜登政府限制AI晶片向多國出口算力 蘋概股：

舜宇光學(02382)、

瑞聲科技(02018)、

比亞迪電子(00285) 蘋果第四季度iPhone銷量下滑5%

被小米等搶佔市場 藥明生物(02269) 廠房投產影響利潤率，料今年收入加速增長 藥明康德(02359) 去年11月8日及今年1月10日

累計出售藥明合聯8600萬股

總成交約24.26億元 旅遊平台股：

攜程集團(09961)、

同程旅行(00780) 中國擬擴大免簽國家並推文旅消費券 碧桂園服務(06098) 擬對滿國計提8億至11億元減值撥備

料去年資產減值令淨利潤減最多11億人幣 比特幣ETF：

FA南方比特幣(03066)、

FA三星比特幣(03135)、

華夏比特幣(03042) 比特幣跌6.47%至89669美元 零跑(9863) 零跑汽車料去年第四季虧轉盈，

新勢力車企第二家 百濟神州(6160) 預計2025年全年實現經營利潤為正 中國儒意(136) 逾8億元人民幣向騰訊(700)購QQ遊戲商30% 船舶建造業：

中遠海運(01919) 美國301調查指中國不公平地主導造船業

或對中國製船隻徵關稅或港口費 比亞迪(01211) 據報將宣布計劃在墨西哥建廠

名稱 報價（美元） 升跌 紐約期油 77.23 -0.09% 布倫特期油 80.90 +1.43% 黃金現貨 2668.73/盎司 +0.21% 黃金期貨 2785.57/盎司 +0.27%

【要聞盤點】 1、道指升358.67點，或0.86%，報42297.12點；標普500指數升9.18點，或0.16%，報5836.22點；納指跌73.53點，或0.38%，報19088.10點。金龍中國指數下跌0.4%，報6355.46點。金龍中國指數續跌至9月末以來最低。萬國數據和騰訊音樂對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時03分升307.5點，或0.79%，報39007.5點。2、美國對英偉達及同類公司AI晶片銷售實施新限制，確立出口算力上限，川普上台後或維持該措施。3、據報美候任總統特朗普的經濟團隊考慮逐月緩慢提高關稅，每月上調幅度或為2%至5%。4、紐約聯儲調查顯示，去年12月美國一年期及三年期通脹預期均上升，反映民眾對物價憂慮加劇。5、人民銀行上調跨境融資宏觀審慎調節參數至1.75創新高，此舉更多是信號意義，維穩匯率仍依靠中間價。6、A股周一（13日）成交額跌破萬億，為「924行情」以來首次，市場交投熱度顯著減弱。7、中證監召開2025年系統工作會議，就形成並鞏固市場回穩向好勢頭、深化資本市場投融資綜合改革、著力提升監管執法效能和投資者保護水平、有力支持經濟回穩向好、培育更多體現高質量發展要求的上市公司等重點工作作出部署。8、香港行政長官李家超會見新加坡副總理顏金勇，鼓勵新加坡企業善用香港平台開拓內地商機。【焦點股】【油金報價】