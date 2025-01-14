14/01/2025 15:32

《駐京專電》人行宣昌能：強化逆周期調節，擇機調整政策力度節奏

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》國新辦舉行「中國經濟高質量發展成效」系列新聞發布會介紹金融支持經濟高質量發展有關情況，人行副行長宣昌能在會上表示，人民銀行今年將落實好適度寬鬆的貨幣政策。下階段，宏觀經濟政策還將進一步強化逆周期調節，將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機調整優化政策力度和節奏，支持實現全年經濟社會發展目標。綜合運用利率、存款準備金率等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保證寬鬆的社會融資環境。強化利率政策執行，在保持金融業健康經營基礎上，進一步降低社會綜合融資成本。科學運用好結構性貨幣政策工具，發揮好貨幣政策工具的總量和結構雙重功能。繼續綜合採取措施，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。



宣昌能表示，總體看，2024年貨幣政策取得了較好成效。金融總量合理增長，12月末，社會融資規模同比增長8.0%，廣義貨幣M2同比增長7.3%，人民幣貸款同比增長7.6%，都高於名義經濟增速。



*個人房貸利率3.11%，同比下降0.88個百分點*



貸款利率穩步下行，12月份，新發放企業貸款利率約為3.43%，同比下降0.36個百分點，個人住房貸款利率約為3.11%，同比下降0.88個百分點。信貸結構不斷優化，製造業中長期貸款同比增長11.9%，專精特新企業貸款同比增長13.0%，普惠小微貸款同比增長14.6%，繼續高於同期全部貸款增速。人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，對一籃子貨幣匯率穩定在100左右，兼顧了內外均衡。