14/01/2025 15:33

【聚焦人幣】外匯局：外匯市場韌性增強，人幣匯率有條件保持穩定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》國家外匯局副局長李斌在國新辦發布會上表示，未來一段時期，中國經濟回穩向好態勢將進一步鞏固，國際收支總體平衡的格局不會改變，外匯市場韌性會不斷增強，人民幣匯率完全有條件保持基本穩定。外匯局將更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的外匯管理政策，助力經濟高質量發展和高水平開放。



他指出，過去一年，國家外匯局積極支持貿易新業態發展，全年便利跨境電商辦理外匯收支業務約260億美元。我們持續推進跨境融資便利化，政策覆蓋面惠及130萬家科創型企業。繼續深化跨境金融服務平台建設，目前已幫助10萬多家企業獲得融資超過了3800億美元，便利企業付匯近2萬億美元。優化合格境外機構投資者投資境內證券期貨的資金管理規定，有序支持境內機構開展跨境證券投資。進一步優化擴圍跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，便利跨國公司資金歸集使用，從資金池政策中受益的跨國公司成員企業目前已經超過1.8萬家。同時，注重提升開放條件下的監管能力，堅決防範化解外部衝擊風險，嚴厲打擊外匯違法違規活動，維護外匯市場健康發展。



*去年非銀行部門涉外收支14.3萬億美元創新高*



總的來看，2024年外匯管理工作取得較好成效。跨境貿易投資更加活躍，2024年企業、個人等非銀行部門涉外收支總額14.3萬億美元，較2023年增長14.6%，規模創歷史新高，境內人民幣外匯市場交易量超過41萬億美元，較2023年增長14.8%。國際收支保持基本平衡，2024年前三季度經常帳戶順差2413億美元，與中國國內生產總值（GDP）比值為1.8%，處於國際公認的均衡區間，初步測算四季度經常帳戶仍保持合理順差。中國對外投資較快增長，2024年9月末對外資產存量首次超過10萬億美元，來華直接投資資本金、來華證券投資等資金保持淨流入。外匯儲備餘額穩定在3.2萬億美元以上，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。