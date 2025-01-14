14/01/2025 16:20

【聚焦數據】人行：優化M1統計口徑，增強經濟增長指標相關性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》去年12月初，人行公告優化M1統計口徑，在現行的M1基礎上，進一步納入了個人活期存款、非銀行支付機構客戶備付金。人民銀行調查統計司負責人張文紅今日在國新辦發布會上表示，通過對歷史數據測算後發現，修訂後的M1數據與經濟增長指標的相關性增強，穩定性也有所改善。人民銀行將一如既往地保持統計數據的透明度，將於今年的1月份數據起開始按修訂後的口徑統計M1，預計在2月上旬向社會公布。在首次公布的同時，我們還將公布去年1月份以來修訂後的M1餘額以及增長速度。



她解釋，關於個人活期存款，在創設M1統計的時候，當時中國還沒有個人銀行卡，更無移動支付體系，個人活期存款無法用於即時的轉帳和支付，因此當時未包含在M1的統計口徑中。隨著支付手段的快速發展，目前個人活期存款已具備了轉帳支付功能，大家無需取現便可隨時用於支付，與單位活期存款的流動性相似，應將其計入M1。關於非銀行支付機構客戶的備付金，比如大家的微信錢包、支付寶餘額等，都可以直接用於支付或交易，具有較強的流動性，也應納入M1。從國際上看，主要經濟體M1的統計口徑大都包含了個人活期性質的存款以及其他高流動性的支付工具。