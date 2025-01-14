14/01/2025 10:10

《駐滬專電》瑞銀陳欣：今年出境遊客流量預計回到2019年水平

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕14日上海專電》瑞銀證券中國休閒及交通運輸行業研究主管陳欣昨日在瑞銀媒體分享會上表示，旅遊業在2025年應該有不錯的表現，出境游可能表現得更好一點。到2025年底，整個出境游的客流量應該能回到2019年的水平。不過，這有個前提假設是2025年國際航線票價會有接近10%的下降，因為去年上半年機票價格太高了，這個票價下降推動了中國人出境的衝動。



陳欣預計，今年春節期間，中國的出境客流仍將維持高增長。其中百分之七八十的客流目的地在亞洲，主要集中在日本、韓國和東南亞地區。



他說，最近泰國的事件讓中國遊客對泰國短期的會產生一些悲觀的情緒，所以泰國旅遊會有受一些影響，但是去泰國的客流基數太小，它對國內的旅遊市場不可能有明顯的帶動作用。



疫情前泰國是中國第一大旅遊目的地，日本只是第二或第三，但是現在日本完全成為第一大旅遊目的地。很多人願意去日本旅遊，考慮的就是安全性問題。目前日本的中國客流已經恢復到疫情前百分之六七十的水平，但是泰國的客流只恢復到疫情前百分之五六十的水平，預計未來泰國的恢復仍然是比整體的恢復要慢。