14/01/2025 14:48

【亞洲金融論壇】陳浩濂：港府鼓勵更多綠色融資活動在港進行

《經濟通通訊社14日專訊》財經事務及庫務局副局長陳浩濂出席亞洲金融論壇時表示，當局鼓勵更多綠色融資活動在港進行，政府推出的「綠色和可持續金融資助計劃」不僅為市場提供支持，也吸引更多綠色融資活動落戶香港。



陳浩濂指，截至上月底，已向500筆在香港發行的綠色和可持續債務工具批出超過2.9億元資助，涉及的債務總值約1400億美元。另外，為推動經濟綠色轉型，政府亦正積極擴闊綠色金融科技的生態圈，去年6月推出的「綠色和可持續金融科技概念驗證測試資助計劃」反應踴躍，來自近40個申請者、共60個項目已獲批資助。



陳浩濂提到，香港作為最大國際財富管理中心之一，擁有成為亞洲領先可持續金融中心的要素和基因。他提到，香港政府自2019年開始發行綠色債券，目前已發行約280億美元等值綠色債券，涵蓋不同期限和貨幣。



他表示，2023年在香港發行的綠色和可持續債務總額超過500億美元，其中約300億美元是債券，居亞洲市場首位，佔地區總額的37%。ESG基金方面截至去年9月底，香港證監會認可的ESG基金已經超過230隻，資產管理規模超過1.3萬億港元，分別較之前一年增長了11%和10%。(cl)