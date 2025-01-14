14/01/2025 19:18

《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁發表講話，英美公布CPI

《經濟通通訊社14日專訊》里奇蒙聯儲總裁發表講話，及英美公布CPI，料為周三（15日）市場焦點。



*歐洲央行副總裁發表演講，歐元區公布工業生產*



各國重要經濟活動方面，周三本港時間11:15am，歐洲央行執委連恩(兼首席經濟學家)在高盛全球總經會議上發表演說。4:00pm，歐洲央行副總裁德金多斯在2025年第15屆西班牙投資者日發表演講。4:30pm，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在法國國務院金融委員會發表講話。4:35pm，歐洲央行管委武伊契奇等央行官員在中東歐金融會議上參加小組討論。晚上9:00pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在馬里蘭商會主辦的活動上發表講話。



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布12月貨幣供應M2；12月貨幣供應M3。2:00pm，日本公布12月工具機訂單。3:00pm，英國公布12月消費者物價指數，月率升幅料由0.1%擴大至0.4%，年率升幅料維持於2.6%；12月核心消費者物價指數年率升幅料由3.5%收窄至3.4%。同一時間，德國公布12月批發物價。5:30pm，英國公布11月房價指數。6:00pm，歐元區公布11月工業生產，年率跌幅料由1.2%擴大至1.9%，經季節調整月率料由持平升上0.2%。9:30pm，美國公布12月消費者物價指數，月率升幅料由0.3%擴大至0.4%，年率升幅料由2.7%擴大至2.9%，經季節調整料由322.66升至323.4；1月紐約聯邦儲備銀行製造業指數料由0.2升至3。



此外，明日廣聯科技控股(02531)將有基石投資者持股解禁。(wa)