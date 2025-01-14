14/01/2025 17:25

中銀香港歡迎深化內地和香港金融合作的新措施

《經濟通通訊社14日專訊》中銀香港歡迎及支持中國人民銀行聯同金管局昨(13日)公布推出一系列舉措，豐富了離岸人民幣產品，優化了離岸人民幣市場機制，提升了人民幣國際貨幣功能，從而進一步增強離岸市場使用人民幣的信心，對鞏固提升香港國際金融中心將起到積極的推動作用。



中銀香港表示，此次人民銀行支持金管局推出人民幣貿易融資流動資金安排，是一項重要的市場機制創新，令香港商業銀行可獲得穩定且低成本的人民幣資金來源，以滿足境外企業客戶人民幣貿易融資需求。此外，人民銀行擴大在岸人民幣債券作履約抵押品政策，讓境外投資者未來可使用在「北向債券通」下持有的中央政府債券，作為香港場外結算公司所有其他合資格衍生品交易的履約抵押品，此舉措為境外投資者提供了更多非現金抵押品的選擇，增加其資金靈活性。新措施亦完善了離岸人民幣流動性市場化安排機制，讓「北向債券通」參與者可以使用合資格在岸債券作為抵押品在香港進行人民幣回購業務，相信這一系列措施將進一步吸引更多投資者參與中國債券市場，為人民幣國際化創造更多有利條件。(bn)









