14/01/2025 17:29

渣打歡迎香港與內地深化金融合作的新措施

《經濟通通訊社14日專訊》渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀對中國人民銀行及香港金融管理局昨(13日)宣布多項深化香港與內地金融合作的新措施感到非常鼓舞，她表示這些措施將進一步深化香港和內地金融巿場互聯互通，加快人民幣國際化的步伐，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐的領先地位，提升香港作為國際金融中心的競爭力，為香港銀行業帶來更多令人振奮的機遇。



禤惠儀指出，新推出的人民幣貿易融資流動資金安排，將有助銀行以更穩定和低成本的資金為企業提供人民幣貿易融資，滿足市場需求。各項優化「債券通」的措施則有助內地機構使資產配置更多元化，並吸引更多國際投資者參與內地資產巿場。與此同時，隨著香港與內地居民交往日益頻繁，很高興當局大力推動兩地的支付便利，加速大灣區的融合和發展，滿足區內居民跨境支付和理財的需要。(bn)