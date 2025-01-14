14/01/2025 11:26
《港元利率》拆息連續四日全線向下，一個月期穿4厘見三個半月低
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息連續四日全線向下，其中，隔夜息再跌15基點，低見3.44333厘，為去年9月19日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌五天，報3.99厘，為去年9月23日後最低。
反映銀行資金成本的三個月拆息降5基點至4.00351厘，續創逾三個半月新低，六個月及一年期分別跌至4.03881厘和4.04637厘。
市場因應美國上周五(10日)公布的非農就業數據遠勝預期，調整對聯儲局今年減息步伐的看法，美元匯價造好，美匯指數昨天曾觸及110.176，再創兩年新高。港元匯價今早在7.7825-7.7864之間上落，最新報7.7839。
內地股市顯著反彈，恒指暫時最多升327點，高見19201；現時升幅收窄至270點，報19144。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息降5基點至4.00351厘，續創逾三個半月新低，六個月及一年期分別跌至4.03881厘和4.04637厘。
市場因應美國上周五(10日)公布的非農就業數據遠勝預期，調整對聯儲局今年減息步伐的看法，美元匯價造好，美匯指數昨天曾觸及110.176，再創兩年新高。港元匯價今早在7.7825-7.7864之間上落，最新報7.7839。
內地股市顯著反彈，恒指暫時最多升327點，高見19201；現時升幅收窄至270點，報19144。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.44333
|-15.667
|一周
|3.78262
|-6.595
|兩周
|3.85244
|-6.667
|一個月
|3.99
|-6.393
|兩個月
|3.98929
|-6.262
|三個月
|4.00351
|-5.054
|六個月
|4.03881
|-3.036
|一年
|4.04637
|-2.423
資料來源：香港銀行公會