14/01/2025 11:26

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.44333 -15.667 一周 3.78262 -6.595 兩周 3.85244 -6.667 一個月 3.99 -6.393 兩個月 3.98929 -6.262 三個月 4.00351 -5.054 六個月 4.03881 -3.036 一年 4.04637 -2.423

《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息連續四日全線向下，其中，隔夜息再跌15基點，低見3.44333厘，為去年9月19日以來最低，而與樓按相關的一個月拆息亦連跌五天，報3.99厘，為去年9月23日後最低。反映銀行資金成本的三個月拆息降5基點至4.00351厘，續創逾三個半月新低，六個月及一年期分別跌至4.03881厘和4.04637厘。市場因應美國上周五(10日)公布的非農就業數據遠勝預期，調整對聯儲局今年減息步伐的看法，美元匯價造好，美匯指數昨天曾觸及110.176，再創兩年新高。港元匯價今早在7.7825-7.7864之間上落，最新報7.7839。內地股市顯著反彈，恒指暫時最多升327點，高見19201；現時升幅收窄至270點，報19144。(cl)資料來源：香港銀行公會