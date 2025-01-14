14/01/2025 17:11

《神州經脈》新增貸及社融勝預期，傳監管機構薪酬減半，股匯齊升

《神州經脈》人行、外匯局預告開發布會介紹金融支持經濟有關情況，為市場帶來一波上升動力，A場今日（14日）強力反彈，三大指數齊收升，各行業及概念板塊全面上漲。滬綜指收升2.54%，報3240.94點，單日漲幅是兩個月來最大。深成指亦彈3.77%，創業板收漲4.71%。成交放量，兩市全天交易額約1.35萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大增3843億元或約四成。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3303，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，兩連升，創1月7日以來一周新高，全日在7.3272至7.3315之間波動，日內低位繼續貼近交易區間下限。今日人民幣兌一美元中間價報7.1878，較上個交易日升7點子，兩連升，創1月6日以來逾一周新高，和市場預測偏離仍近1300點。



*今日新聞精選*



1. 人民銀行公布，12月末，人民幣貸款餘額255.68萬億元，同比增長7.6%，增速符合預期，較11月收窄0.1個百分點。按11月末人民幣貸款餘額254.68萬億元計算，12月新增人民幣貸款1萬億元，大勝預期的8000億元，亦遠高於11月的5800億元。全年人民幣貸款增加18.09萬億元。此外，12月末，廣義貨幣（M2）同比增長7.3%，與市場預期一致，增速較11月的7.1%加快。狹義貨幣（M1）同比下降1.4%，降幅較11月收窄2.3個百分點。



2. 人民銀行公布，初步統計，2024年全年社會融資規模增量累計為32.26萬億元，比上年少3.32萬億元。按首11個月社融規模增量29.4萬億元計算，12月社融規模增量2.86萬億元，優於預期的2萬億元，亦高於11月的2.34萬億元。此外，據初步統計，2024年末社會融資規模存量為408.34萬億元，同比增長8%。



3. 國家外匯管理局公布，按美元計值，12月，銀行結匯2264億美元，售匯2370億美元，結售匯逆差106億美元，11月為順差35億美元。2024年全年，銀行累計結匯23233億美元，累計售匯24336億美元，結售匯逆差1103億美元。12月，銀行代客涉外收入7124億美元，對外付款6566億美元，順差558億美元，11月為逆差195億美元。2024年全年，銀行代客累計涉外收入71744億美元，累計對外付款71025億美元，順差719億美元。



4. 人行副行長宣昌能表示，人行今年將落實好適度寬鬆的貨幣政策，進一步強化逆周期調節，擇機調整優化政策力度和節奏，支持實現全年經濟社會發展目標。對於人行暫停買入國債，人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾在會上再警示債市風險，並指暫停買債是要避免加劇供需矛盾和市場波動，讓債市行穩致遠。至於今年1月起優化M1統計口徑，人行調查統計司負責人張文紅指，修訂後的M1數據與經濟增長指標的相關性增強，穩定性也有所改善，預計將在2月上旬公布1月的M1數據。



5. 據《路透》引述消息人士透露，中國人民銀行、金監總局、中證監等金融監管部門職員將於本月開始集體降薪，以順應中國2023年啟動的國家機構改革；此次降薪幅度約為50%，降薪後三大監管部門薪酬水平料與公務員薪酬看齊。消息人士提到，儘管最初遭到三家監管機構及其員工的抵制，但降薪措施還是在本月實施。報道指，國務院新聞辦公室暫未置評；人行、金監總局和中證監暫未評論。



6. 美國對TikTok「不賣就禁」的封殺令或將在1月19日生效，《彭博》指，TikTok中國高層正在評估潛在解決方案，其中一個選項是將TikTok美國業務出售給科技富豪馬斯克。交易若成真，馬斯克可能讓旗下的X公司（前稱Twitter）接管TikTok，從而擴大其社交媒體版圖。不過，TikTok對此傳聞明確否認，TikTok發言人指有關內容純屬虛構。另據報近日大批「抖音難民」湧入內地另一款熱門社交媒體小紅書國際版--RedNote，令該App登上蘋果應用程式商店免費App第一位。



7. 在北京對英偉達在華業務展開調查、華府進一步限制該公司AI晶片出口之際，英偉達行政總裁黃仁勳據報本周到訪內地，包括北京及上海，未知會否與內地官員會面，然後本周稍後則飛往台北。據《彭博》引述消息人士透露，黃仁勳將在特朗普總統就職前，於明日到達深圳，參加內地員工的農曆新年活動，另將到訪北京及上海進行私人事務。



8. 美國總統拜登周一(13日)在告別外交演說中指出，按照目前的趨勢，中國將永遠無法超越美國。美國在與中國的長期競爭中，正處於更佳的戰略位置。中國外交部發言人郭嘉昆今天對此回應稱，過去4年，中美關係雖歷經跌宕起伏，但總體實現了穩定。總結過去4年中美打交道的7點經驗和啟示，包括要有正確的戰略認知，要言必信行必果，要平等相待，不能挑戰紅線底線，要多搞對話合作，要回應人民期待，要展現大國擔當。中方希望美方認真汲取，同中方相向而行。(sl)