14/01/2025 16:04

【大國博弈】拜登稱中國無法超越美國，京：冀美方相向而行

《經濟通通訊社14日專訊》美國總統拜登周一(13日)在告別外交演說中指出，按照目前的趨勢，中國將永遠無法超越美國。他還說，美國在與中國的長期競爭中，正處於更佳的戰略位置。



中國外交部發言人郭嘉昆今天對此回應稱，過去4年，中美關係雖歷經跌宕起伏，但總體實現了穩定。在兩國元首的戰略引領下，雙方團隊通過磋商確定了中美關係的一些指導原則，開展兩國對話與合作，恢復和新建了20多個溝通機制，在一些領域取得了成果。



郭嘉昆又表示，「中方始終堅持原則，堅決維護自身主權安全和發展利益，對美方錯誤行徑進行堅決有力的反制。」他說，中國國家主席習近平在秘魯利馬同美國總統拜登會晤時，總結了過去4年中美打交道的7點經驗和啟示，包括要有正確的戰略認知，要言必信行必果，要平等相待，不能挑戰紅線底線，要多搞對話合作，要回應人民期待，要展現大國擔當。中方希望美方認真汲取，同中方相向而行。(ry)