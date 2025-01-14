14/01/2025 09:34

【聚焦人幣】人幣即期開升24點子，中間價與市場預測偏離逾千點

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1878，較上個交易日升7點子，兩連升，創1月6日以來逾一周新高，和市場預測偏離仍近1300點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開24點子，報7.3290，上個交易日即期匯率收盤報7.3314。



市場人士表示，特朗普重返白宮在即，美指和美債收益率保持強勢，人民幣外匯市場供需仍明顯單邊，中間價延續以穩為主，避免市場更多的波動。中間價持續窄幅波動，人民幣即期缺乏彈性，市場交投意願進一步下降，低於200億美元的日成交量或成階段常態。



中金公司外匯團隊最新展望指出，偏強的美元或仍將在中短期內壓制人民幣匯率表現。本周需關注美國最新的通脹數據走向，預計穩匯率政策在本周或繼續保持較強力度，在岸匯率或繼續靠向中間價指示的交易上界。即使本周中間價向上調整，匯率的貶值的空間和速率大概率是偏緩的。(jq)