14/01/2025 16:49

【聚焦人幣】外匯局稱匯率有條件保持穩定，人幣即期收升11點子

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3303，較上個交易日4時30分收盤價升11點子，兩連升，創1月7日以來一周新高，全日在7.3272至7.3315之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升6點子，報7.3464。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1878，較上個交易日升7點子，兩連升，創1月6日以來逾一周新高，和市場預測偏離仍近1300點。



市場人士指出，中國人行出台穩匯率政策後市場暫時趨穩，美元小幅調整也部分緩和人民幣貶壓，不過美元仍難改強勢，人民幣反彈空間受限。



國家外匯局副局長李斌今日在國新辦發布會上表示，未來一段時期，中國經濟回穩向好態勢將進一步鞏固，國際收支總體平衡的格局不會改變，外匯市場韌性會不斷增強，人民幣匯率完全有條件保持基本穩定。外匯局將更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的外匯管理政策，助力經濟高質量發展和高水平開放。



據《彭博》報道，瑞銀集團認為，人民幣兌美元走弱可能只會適度提振中國出口，北京方面將努力減緩人民幣的跌勢。瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，人民幣貶值可能促使中國的競爭對手貶值本國貨幣，如此一來，將抵銷讓中國出口產品更便宜的作為。中國當局將非常努力減緩人民幣跌勢，並確保跌幅適度，但在美元走強和美國可能加徵關稅的大環境下，扭轉這一趨勢可能非常困難。(jq)