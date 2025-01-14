14/01/2025 11:54

【聚焦數據】深圳去年CPI同比漲0.1%，低於全國水平

《經濟通通訊社14日專訊》國家統計局深圳調查隊公布，2024年12月深圳居民消費價格指數(CPI)環比、同比均上漲0.1%。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。2024年1-12月，深圳CPI同比上漲0.1%，低於全國水平的0.2%。



*冬季出遊需求帶動12月深圳CPI環比轉漲*



從環比看，2024年12月，CPI由上月下降0.3%轉為上漲0.1%。其中，食品價格下降0.7%，降幅比上月收窄0.9個百分點。食品中，本月氣溫相對偏高，農產品供應周期增加，鮮果和鮮菜價格分別下降0.6%和0.5%，降幅均有收窄；市場供應總體相對充足，海水魚和淡水魚價格分別下降1.8%和1.1%。非食品價格由上月下降0.1%轉為上漲0.3%。非食品中，冬季出遊需求提前釋放，帶動飛機票和旅行社收費價格分別上漲12.4%和6.7%。



*深圳12月CPI同比漲0.1%，新能源車價降一成*



從同比看，CPI由上月持平轉為上漲0.1%。其中，食品價格上漲0.1%，漲幅比上月收窄0.6個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲11.7%和3.9%；水產品價格由上月上漲0.6%轉為下降0.3%。非食品價格由上月下降0.1%轉為上漲0.1%。非食品中，服務價格持平；工業品價格下降0.3%，其中新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下降10.2%和3.4%；汽油價格下降4.0%，降幅比上月收窄4.2個百分點。



*深圳12月PPI同比漲0.3%，去年全年降0.5%*



PPI方面，2024年12月，深圳工業生產者出廠價格指數(PPI)同比和環比均上漲0.3%；工業生產者購進價格同比上漲0.3%，環比上漲0.1%。1-12月平均，工業生產者出廠價格同比下降0.5%，購進價格同比上漲0.3%。



*12月深圳一般日用品價格同比漲逾一成*



2024年12月，從同比看，工業生產者出廠價格中，生產資料價格下降1.2%，其中，採掘工業價格下降13.5%，加工工業價格下降1.1%，原材料工業價格下降0.5%；生活資料價格上漲3.5%，其中，食品價格上漲0.7%，耐用消費品價格上漲1.6%，一般日用品價格上漲11.6%。工業生產者購進價格中，燃料動力類和木材及紙漿類價格均下降6.4%，建築材料及非金屬類價格下降3.9%，農副產品類價格下降3.1%，黑色金屬材料類價格下降1.6%。



*12月深圳耐用消費品價格環比降0.5%*



2024年12月，從環比看，工業生產者出廠價格中，生產資料價格上漲0.3%，其中，加工工業價格上漲0.3%，原材料工業價格上漲0.6%，採掘工業價格上漲1.7%；生活資料價格上漲0.1%，其中，耐用消費品價格下降0.5%，食品價格持平，一般日用品價格上漲2.2%。工業生產者購進價格中，燃料動力類價格下降2.5%，農副產品類價格下降1.8%，化工原料類和建築材料及非金屬類價格均持平，黑色金屬材料類價格上漲0.3%，有色金屬材料及電線類價格上漲0.8%，木材及紙漿類價格上漲4.1%。(sl)