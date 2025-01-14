14/01/2025 15:15

【聚焦數據】內地12月新增貸1萬億勝預期，全年新增貸18萬億

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，12月末，人民幣貸款餘額255.68萬億元(人民幣．下同)，同比增長7.6%，增速符合預期，較11月收窄0.1個百分點。按上月公布的11月末人民幣貸款餘額254.68萬億元計算，12月新增人民幣貸款1萬億元，大勝預期的8000億元，亦遠高於11月的5800億元。全年人民幣貸款增加18.09萬億元。



分部門看，2024年全年，住戶貸款增加2.72萬億元，其中，短期貸款增加4732億元，中長期貸款增加2.25萬億元；企(事)業單位貸款增加14.33萬億元，其中，短期貸款增加2.61萬億元，中長期貸款增加10.08萬億元，票據融資增加1.57萬億元；非銀行業金融機構貸款增加2855億元。



12月末，本外幣貸款餘額259.58萬億元，同比增長7.2%。



12月末，外幣貸款餘額5422億美元，同比下降17.4%。全年外幣貸款減少1142億美元。



*12月人民幣存款減少1.4萬億元*



存款方面，12月末，人民幣存款餘額302.25萬億元，同比增長6.3%。按上月公布的11月末人民幣存款餘額303.65萬億元計算，12月人民幣存款減少1.4萬億元，11月為增加2.17萬億元。



全年人民幣存款增加17.99萬億元。其中，住戶存款增加14.26萬億元，非金融企業存款減少2943億元，財政性存款減少2125億元，非銀行業金融機構存款增加2.59萬億元。



12月末，本外幣存款餘額308.38萬億元，同比增長6.4%。



12月末，外幣存款餘額8529億美元，同比增長6.9%。全年外幣存款增加551億美元。(sl)