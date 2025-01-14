14/01/2025 15:18

【聚焦數據】12月社融增量2.86萬億勝預期，全年增32萬億

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，初步統計，2024年全年社會融資規模增量累計為32.26萬億元(人民幣．下同)，比上年少3.32萬億元。按人行上月公布的首11個月社融規模增量29.4萬億元計算，12月社融規模增量2.86萬億元，優於預期的2萬億元，亦高於11月的2.34萬億元。



其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加17.05萬億元，同比少增5.17萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少3916億元，同比多減1710億元；委託貸款減少577億元，同比多減776億元；信托貸款增加3976億元，同比多增2400億元；未貼現的銀行承兌匯票減少3295億元，同比多減1513億元；企業債券淨融資1.91萬億元，同比多2839億元；政府債券淨融資11.3萬億元，同比多1.69萬億元；非金融企業境內股票融資2900億元，同比少5031億元。(sl)