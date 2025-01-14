14/01/2025 15:20

【聚焦數據】內地去年社融規模存量408.34萬億，同比增8%

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布，初步統計，2024年末社會融資規模存量為408.34萬億元(人民幣．下同)，同比增長8%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為252.53萬億元，同比增長7.2%；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.29萬億元，同比下降22.3%；委託貸款餘額為11.21萬億元，同比下降0.5%；信託貸款餘額為4.3萬億元，同比增長10.2%；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.15萬億元，同比下降13.3%；企業債券餘額為32.3萬億元，同比增長3.8%；政府債券餘額為81.09萬億元，同比增長16.2%；非金融企業境內股票餘額為11.72萬億元，同比增長2.5%。



從結構看，2024年末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的61.8%，同比低0.5個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比0.3%，同比低0.1個百分點；委託貸款餘額佔比2.7%，同比低0.3個百分點；信託貸款餘額佔比1.1%，同比高0.1個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比0.5%，同比低0.2個百分點；企業債券餘額佔比7.9%，同比低0.3個百分點；政府債券餘額佔比19.9%，同比高1.4個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比2.9%，同比低0.1個百分點。(sl)