14/01/2025 18:02

【數據解讀】澳新：適度寬鬆基調下料最早4月降息，春節前或降準

《經濟通通訊社14日專訊》人民銀行公布數據顯示，中國去年12月新增人民幣貸款約1萬億元(人民幣．下同)，高於預期的8000億元；當月社會融資規模增量約為2.86萬億元，亦高於預期的2萬億元。此外，12月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長7.3%，符合預期；狹義貨幣供應量(M1)則同比下降1.4%，降幅較上月收窄。數據並顯示，初步統計，去年12月末社融規模存量408.34萬億元，同比增長8%。



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，從去年12月情況來看，地方政府隱債置換繼續主導金融數據：銀行貸款增速下降，社融增速提升。後續信貸有望回升，支持經濟復甦。考慮到近來人民幣匯率貶值壓力較大，今年「適度寬鬆」貨幣政策基調下，預計最早4月才會有希望看到中國降息，但跨春節流動性缺口在2萬億元左右，降準仍有機會。(sl)