14/01/2025 16:04
【聚焦人幣】12月銀行結售匯逆差106億美元，全年逾千億美元
《經濟通通訊社14日專訊》國家外匯管理局公布，2024年12月，銀行結匯16272億元人民幣，售匯17040億元人民幣。2024年1-12月，銀行累計結匯165448億元人民幣，累計售匯173317億元人民幣。
2024年12月，銀行代客涉外收入51210億元人民幣，對外付款47201億元人民幣。2024年1-12月，銀行代客累計涉外收入510925億元人民幣，累計對外付款505800億元人民幣。
按美元計值，2024年12月，銀行結匯2264億美元，售匯2370億美元，結售匯逆差106億美元，11月為順差35億美元。2024年1-12月，銀行累計結匯23233億美元，累計售匯24336億美元，結售匯逆差1103億美元。
按美元計值，2024年12月，銀行代客涉外收入7124億美元，對外付款6566億美元，順差558億美元，11月為逆差195億美元。2024年1-12月，銀行代客累計涉外收入71744億美元，累計對外付款71025億美元，順差719億美元。(sl)
2024年12月，銀行代客涉外收入51210億元人民幣，對外付款47201億元人民幣。2024年1-12月，銀行代客累計涉外收入510925億元人民幣，累計對外付款505800億元人民幣。
按美元計值，2024年12月，銀行結匯2264億美元，售匯2370億美元，結售匯逆差106億美元，11月為順差35億美元。2024年1-12月，銀行累計結匯23233億美元，累計售匯24336億美元，結售匯逆差1103億美元。
按美元計值，2024年12月，銀行代客涉外收入7124億美元，對外付款6566億美元，順差558億美元，11月為逆差195億美元。2024年1-12月，銀行代客累計涉外收入71744億美元，累計對外付款71025億美元，順差719億美元。(sl)