14/01/2025 15:10

【聚焦人幣】瑞銀：人幣走弱僅適度提振出口，中國將竭力減緩跌勢

《經濟通通訊社14日專訊》據《彭博》報道，瑞銀集團認為，人民幣兌美元走弱可能只會適度提振中國出口，北京方面將努力減緩人民幣的跌勢。



瑞銀首席中國經濟學家汪濤周二對彭博電視台表示，由於美國揚言加徵關稅以及美國經濟數據樂觀，支撐美元走強，人民幣面臨壓力。她表示，人民幣貶值可能促使中國的競爭對手貶值本國貨幣，如此一來，將抵銷讓中國出口產品更便宜的作為。中國當局將非常努力減緩人民幣跌勢，並確保跌幅適度，但在美元走強和美國可能加徵關稅的大環境下，扭轉這一趨勢可能非常困難。



*汪濤：關稅對中企支出影響或比出口受創更嚴重*



她預計，加徵的關稅將在今年第三季生效，並警告稱，相較於出口受創，關稅對中國企業支出的影響可能更為嚴重，在中國經營的企業將調整其資本支出、招聘等。因此，這將對國內經濟產生外溢效應。



*高盛料今年中國經濟增長放緩至4.5%*



另外，高盛首席經濟學家Jan Hatzius認為，中國將採取廣泛的刺激措施來抵消美國料將課徵的關稅和樓市持續低迷的影響。他預計，中國今年增長率將放緩至4.5%，2024年增長率約為5%，符合共識。



去年中國的貿易順差躍升至空前水平，部分原因是企業提前出貨以避免美國可能上調關稅。高盛早些時候預計，美國對中國商品平均徵收20%的關稅。(sl)



