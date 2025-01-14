14/01/2025 16:25

【亞洲金融論壇】許正宇：香港與海合會國家有巨大金融合作空間

《經濟通通訊社14日專訊》亞洲金融論壇今日圓滿舉行首個海灣阿拉伯國家合作委員會(海合會)專場，標誌著香港與海合會國家在推進金融服務領域合作上的重要里程碑。財經事務及庫務局局長許正宇表示，香港政府將繼續與海合會秘書處合作，共同籌辦大型活動，探索推行具體措施，以進一步加強雙方的金融市場合作。



*兩地在證券市場及伊斯蘭金融等均有合作空間*



許正宇致辭時指出，因應環球局勢日益複雜，中東國家近年一直在全球尋找新的投資機會。香港作為連接內地、亞洲和全球資本市場的重要樞紐，絕對是能滿足海合會國家需求的理想「超級聯繫人」。此外，香港多年來在綠色和可持續金融方面取得顯著進展，亦正發展為國際綠色金融中心，能在海合會國家培育綠色能源等新增長領域的過程中發揮增值作用。香港與海合會國家在證券市場、伊斯蘭金融、資產及財富管理等金融服務領域亦有巨大的合作空間。



*探索合作具體措施，包括資本市場互聯互通*



海合會秘書長賈西姆。布代維(Jasem Mohamed Albudaiwi)對海合會與香港未來的關係表示樂觀，強調海合會國家希望加強與香港的對話與合作，實現互惠共榮。



今日在亞洲金融論壇圓滿舉辦海合會專場是香港特區政府與海合會秘書處加強合作的一個良好開始。雙方將繼續保持緊密聯繫，以共同籌劃大型活動，加深對彼此市場的了解。雙方亦會探索進一步加強金融市場多方面合作的具體措施，包括資本市場互聯互通、可持續金融、金融科技、資產及財富管理、家族辦公室、金融基礎設施發展等，務求香港和海合會雙方能共同獲益。(cl)