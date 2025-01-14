14/01/2025 17:35

【亞洲金融論壇】阿里蔡崇信：正面對最不友善地緣政治環境

《經濟通通訊社14日專訊》阿里巴巴(09988)主席蔡崇信表示，雖然集團業務主要集中於中國，但近年致力開拓國際市場，認為現時是自己有生以來地緣政治最不友善的環境。



蔡崇信在亞洲金融論壇上表示，企業無法控制政府和國家領導人因素，只能識別及分隔風險，盡力保護公司。



*阿里每年在美進口五百億美元商品*



蔡崇信表示，中美潛在貿易戰出現的原因，可能是美國認為中國的出口商和製造商太強大，出售的貨品太多，從內地錄得歷來最大貿易順差中可見，阿里旗下電商平台每年向中國消費者銷售約500億美元美國產品，實際上幫助紓緩美國貿易赤字 。



蔡崇信形容，阿里是一家社會企業，每項業務開展目的都是服務用戶，以及為中小企業解決難處，集團已將社會責任融入日常業務當中，並持續為社會創造價值。(cl)