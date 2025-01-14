14/01/2025 09:01

【外圍經濟】原油價格觸及5個月高點，美對俄制裁令供應受到威脅

《經濟通通訊社14日專訊》WTI原油價格周一(13日)收於每桶79美元附近，創5個月高點，美國對俄羅斯能源行業的新一波制裁令石油供應帶來威脅。



美國上周對俄羅斯石油業祭出至今為止最大力度的制裁，將目標瞄準大型出口商、保險公司和超過150條油輪。一些歐盟國家打算效仿美國，對俄羅斯的天然氣出口實施進一步限制，並加強對石油價格上限的執行力度。



WTI即期價差創8月以來最高水平，顯示出短線看漲的跡象。此外，加拿大亞伯達省省長Danielle Smith表示，加拿大應該為特朗普下周就任美國總統之後加徵25%的關稅做好準備，而且石油也不例外。這番表態提振石油價格走勢，因為美國超過一半的原油進口來自加拿大，其中大部分來自亞伯達省。



2月WTI原油期貨在紐約市場上漲2.9%，結算價報每桶78.82美元。3月布倫特原油期貨上漲1.6%，收於每桶81.01美元。(rc)