14/01/2025 11:52

【外圍經濟】減息預期降溫，外匯策略師預計美元今年進一步上漲

《經濟通通訊社14日專訊》由於美國經濟堅挺，聯儲局減息預期減退，以及特朗普可能加增 關稅，華爾街預計美元有望進一步上漲。



高盛、道明證券、德意志銀行等外匯策略師預計，今年美元還有上行空間。彭博美元即期指數周一(13日)連續第五個交易日上漲，距離2022年高點僅2.8%。對沖未來一年美元上漲的成本已升至近兩年來的最高水平。



Monex的外匯交易員Helen Given表示，美元將保持強勢，如果要看到彭博美元指數升穿2022年11月水平，那可能發生在臨近特朗普就職典禮時，或典禮結束後不久。



德銀策略師George Saravelos則預計，受美歐利差擴大影響，歐元將跌破平價，每美元兌0.95至1.05歐元。(rc)