14/01/2025 08:35

保發集團(03326)料去年度黃金期貨合約虧損570萬元

《經濟通通訊社14日專訊》保發集團(03326)公布，預期截至去年12月31日止年度就黃金期貨合約分別錄得已變現虧損及未變現虧損約480萬元及約90萬元，共虧損570萬元。



該集團指，2024財政年度的黃金期貨合約已變現虧損已透過出售珠寶製成品的相應收益收回，而黃金價格波動已於售價中調整，並反映於2024財政年度的收益。由於白銀期貨合約的金額不大，故預期白銀期貨合約的財務影響並不重大。



此外，該集團指，除非於直至2024年度全年業績刊發日期止的物業市場有顯著改善，否則預期將於2024財政年度確認中國保發珠寶產業中心的持作出售物業減值虧損。該集團又指，已開始撤出於中國珠寶業務市場的權益。該集團將於3月公布去年度業績。(wh)